O tratamento inclui:

Identificar e corrigir o problema

Dentro do possível manter a criança na escola. Permitir que a criança fique em casa costuma piorar a rejeição à escola, além do risco de ficar para trás

Às vezes, procurar um terapeuta

Crianças com problemas de aprendizagem podem precisar de assistência especial. Professores poderão ajudar se a criança estiver sendo vítima de bullying ou maus tratos por outras crianças. Funcionários da escola pode ajudar se a criança tiver dificuldades com um professor. Terapeutas podem ajudar crianças com dificuldades emocionais e aquelas com rejeição grave à escola por qualquer causa.