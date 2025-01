Por que a criança não come durante as refeições?

A maior parte do tempo, crianças pequenas não comem durante as refeições, porque:

Sua velocidade de crescimento está desacelerando naturalmente

Eles comem lanches e “besteiras” no lugar das refeições

Bebês crescem muito rapidamente, então precisam comer muito. Mas o crescimento se desacelera por volta de 1 ano de idade. Nesse período as crianças comem menos porque precisam de menos. Os pais que não sabem disso podem insistir para que a criança coma. Eles podem se preocupam demais sobre o que a criança está comendo. Em geral, a criança está bem.

Lanches são necessários, mas podem causar problemas. As crianças costumam precisar de algo para comer entre as refeições. No entanto, muitos lanches tiram o apetite da criança que termina por não comer durante as refeições. É fácil exagerar na hora de comer lanches gostosos, particularmente doces, como bainhas, biscoitos e refrigerantes. Até mesmo suco tem muito açúcar.

Apenas raramente o não comer durante qualquer período de tempo representa um sinal de problema médico. Se é um problema médico, as crianças: