Uma crise de raiva acaba passando, mas você pode ficar muito frustrado até que passe. Em geral não é possível racionalizar com uma criança durante uma crise de raiva. E brigar com ela não faz com que pare. Ajude a criança a se acalmar fazendo o seguinte:

Primeiro, tente se acalmar

Tentar distrair a criança, mas não conceda aquilo que ele ou ela está tentando conseguir

Se a distração não funcionar, leve a criança para um cômodo ou espaço diferente

Em casa, ficar de castigo em uma cadeira pode ser um bom lugar

Faça a criança se sentar na cadeira do castigo durante um minuto para cada ano de idade (por exemplo, cinco minutos para cinco anos de idade)

Não fale com a criança nem olhe para ela enquanto estiver de castigo

Passado o tempo definido, explique para a criança porque o castigo foi necessário

Comece uma nova atividade com a criança e elogie qualquer bom comportamento

Não ceda à vontade da criança enquanto ela estiver tendo uma crise de raiva. Ceder apenas ensina à criança que as crises de raiva funcionam.