As ITUs são causadas por bactérias que chegam à bexiga e aos rins. Geralmente, as bactérias da pele entram no corpo pela uretra (o tubo que leva a urina da bexiga até o exterior do corpo).

Há uma probabilidade maior de ocorrer uma ITU se a criança tiver um defeito congênito do trato urinário. Os defeitos congênitos costumam impedir que a urina flua normalmente. A urina que não flui normalmente é como se fosse água parada e tem mais propensão de ser infectada. Se o defeito congênito não for tratado, é possível que problemas renais graves ocorram no futuro.

O recém-nascido pode ficar muito doente se uma ITU se disseminar através do sangue para o resto do corpo (um quadro clínico denominado sepse).