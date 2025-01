Inicialmente, a criança com infecção por HIV dá a impressão de ser saudável. Porém, conforme o tempo passa, ela tem, com mais frequência e mais gravidade, problemas comuns, como resfriados, infecções de ouvido e diarreia. Os sintomas dependem do fato de a criança estar sendo ou não tratada com medicamentos para HIV. Os medicamentos para HIV são denominados TAR (terapia antirretroviral).

Se a criança não estiver recebendo TAR, ela pode ter:

Redução no crescimento e desenvolvimento mais lento (por exemplo, não aprende a andar ou falar ou demora a aprender)

Linfonodos inchados

Diarreia que não desaparece

Anemia (baixo número de glóbulos vermelhos)

Inchaço do baço ou do fígado

Infecções fúngicas na boca (candidíase) frequentes

Outras infecções

Perda de peso

As crianças que não recebem TAR acabam desenvolvendo AIDS.

Se a criança for tratada com TAR, é possível que ela:

Não tenha nenhum sintoma

Tenha infecções bacterianas, como infecção do ouvido, com frequência

Tenha problemas comportamentais e problemas de aprendizagem, embora não se saiba ao certo se eles são causados pela infecção por HIV, porque a criança toma determinados medicamentos ou por outros motivos

Crianças que recebem tratamento para infecção por HIV podem ter problemas de longo prazo com o avanço da idade como: