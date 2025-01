Para ajudar com a respiração, o médico poderá:

Receitar medicamentos para ajudar a tornar a secreção nos pulmões da criança menos espessa e abrir as vias aéreas

Receitar medicamentos para ajudar os pulmões da criança a funcionar melhor

Ensinar aos pais exercícios torácicos para ajudar a remover a secreção das vias aéreas da criança para que ela possa respirar melhor

Receitar antibióticos no caso de infecções pulmonares

Crianças com uma infecção pulmonar muito grave precisam de tratamento hospitalar. É possível que a criança precise usar um aparelho para respirar. O aparelho para respirar permite dar um descanso aos pulmões para que eles consigam se curar melhor.

Crianças com fibrose cística podem ter problemas em absorver nutrientes dos alimentos. Para garantir que a criança está recebendo uma quantidade suficiente de energia e nutrientes dos alimentos, o médico poderá:

Orientar os pais para que alimentem a criança com mais comida que o normal

Receitar vitaminas à criança

Receitar um medicamento que ajuda a criança a digerir alimentos

Para ajudar com a respiração e a absorção de nutrientes, o médico pode também receitar à criança um medicamento que ajuda o gene defeituoso da criança a funcionar melhor.

Pessoas com fibrose cística podem ter constipação ou bloqueio intestinal. Há medicamentos que podem ajudar com a constipação. O medicamento pode ser um líquido que a criança bebe ou pode ser um enema que é colocado no ânus da criança (o orifício pelo qual saem as fezes).

Uma criança com diabetes precisará receber insulina. Também é importante limitar a quantidade de açúcar na dieta.

Às vezes, os médicos realizam uma cirurgia para:

Reparar um problema nos pulmões

Interromper hemorragias

Remover um bloqueio no intestino

É possível também que uma cirurgia seja realizada se a criança precisar de um transplante de fígado ou de pulmão. O transplante pode ser necessário se o fígado ou os pulmões da criança estiverem gravemente danificados. Quando um transplante é realizado, o fígado ou o pulmão com insuficiência é trocado por um órgão saudável de um doador.