Pessoas com síndrome de Marfan tendem a ser muito altas e magras

Pessoas com síndrome de Marfan podem ter problemas nos olhos, coração e pulmões

A complicação mais grave da síndrome de Marfan é um problema com a aorta (a maior artéria do corpo)

Anos atrás, as pessoas com síndrome de Marfan tinham uma expectativa de vida curta, mas agora a maioria das pessoas com síndrome de Marfan vive até seus 70 anos.