A condromalácia patelar é frequentemente causada por uma patela desalinhada de modo que ela não desliza suavemente sobre a articulação do joelho. Correr ou outras atividades que envolvem dobrar muito o joelho fazem com que a parte debaixo da patela se arraste contra os ossos do joelho. Isto pode danificar a cartilagem na parte inferior da patela.