É possível que o médico faça a criança utilizar um inalador para inalar medicamentos que abrem as vias respiratórias. Esses medicamentos são os mesmos utilizados para a asma, mas eles também funcionam no caso de sibilos que não são causados por asma. Caso os sibilos da criança sejam graves, é possível que o médico também administre corticosteroides por via intravenosa ou por via oral.

Inaladores Inalador com espaçador respiratório Imagem Os inaladores (também chamados de inaladores de doses controladas ou “bombinha”) são pequenos dispositivos portáteis. Eles representam a maneira mais comum de tomar medicamentos para asma. Eles transformam o medicamento em uma névoa fina que a criança pode inspirar. Os inaladores que contam com um espaçador ou câmara expansora são mais fáceis de serem utilizados.