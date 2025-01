Os tiques podem ser simples ou complexos.

Os tiques simples são muito breves. Incluem:

Piscar

Franzir a testa

Movimentar bruscamente a cabeça

Encolher os ombros

Grunhir ou latir

Fungar ou bufar

Limpar a garganta repetidamente

Uma vez que os tiques simples são apenas movimentos e sons rápidos sem nenhum significado, eles não costumam causar muitos problemas sociais.

Os tiques complexos duram mais tempo e podem combinar vários tipos de tiques simples. Os tiques complexos incluem:

Uma combinação de movimentar bruscamente a cabeça mais encolher o ombro

Falar palavrões

Usar gestos obscenos

Repetir sons alheios

Imitar movimentos alheios sem parar

Os tiques complexos podem dar a impressão de que a pessoa está agindo de modo ofensivo ou grosseiro. Assim, a pessoa com tiques complexos graves pode ter problemas no trabalho, na escolha ou com os amigos. Ela pode sentir muita ansiedade em relação ao convívio com outras pessoas ou pode tentar evitar relacionar-se com outros.