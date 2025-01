A PC é causada por danos na área do cérebro que controla os músculos. Às vezes, outras áreas do cérebro do bebê também sofrem danos.

Alguns bebês já nascem com danos cerebrais. Esses danos podem ser causados por:

Infecções que a mãe tem durante a gestação

Um problema nos genes do bebê

Os cérebros de alguns bebês são danificados durante o parto ou logo após o nascimento. Os danos são às vezes causados por:

Falta de oxigênio durante o parto

Infecções que o bebê contrai após o nascimento

Doença grave durante o primeiro ano de vida do bebê

Um bebê que nasce antecipadamente (prematuro) e que tem um baixo peso ao nascer tem uma probabilidade maior de sofrer danos cerebrais que podem causar a PC.