Se a criança já teve convulsões antes e já realizou exames, o médico geralmente não se preocupa muito, a menos que:

As convulsões sejam diferentes do normal, ou

As convulsões estejam ocorrendo com mais frequência do que o normal

Nesses casos, a criança deve ser vista pelo médico, e ele pode repetir alguns exames. Se a criança estiver tomando medicação para prevenir convulsões, o médico geralmente realiza exames de sangue para ter certeza de que a quantidade de medicação na corrente sanguínea da criança é suficiente.

Se a criança tiver uma convulsão que é parecida com as convulsões anteriores, então pode não ser necessária uma consulta médica. Converse com o médico com antecedência para saber o que é preciso fazer se a criança tiver outra convulsão.