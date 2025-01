Os médicos testam todos os bebês recém-nascidos para PKU como parte normal da triagem do recém-nascido. Isso inclui um exame de sangue usando algumas gotas de sangue do calcanhar do bebê.

Se houver PKU na sua família, os médicos podem fazer exames antes de o bebê nascer (exames pré-natais, como amniocentese) para ver se o bebê tem PKU.

Você pode coletar um exame de sangue para descobrir se é um portador do gene da PKU.