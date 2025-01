No diabetes tipo 1, o sistema imunológico do corpo ataca as células que fabricam a insulina

No diabetes tipo 2, o organismo não responde à insulina da maneira que deveria (um quadro clínico denominado resistência à insulina)

Algumas crianças com diabetes tipo 1 herdaram determinados genes que fazem com que seu sistema imunológico tenha mais propensão de atacar as células do próprio organismo (doenças autoimunes). Esses genes também colocam a criança em risco de ter outras doenças autoimunes, como doença da tireoide ou doença celíaca. Parentes próximos de uma criança com diabetes tipo 1 têm um risco mais elevado de desenvolver diabetes.

Até a década de 1990, quase todas as crianças com diabetes tinham diabetes tipo 1. Agora, devido ao fato de que há mais crianças com obesidade, aproximadamente um terço das crianças recém-diagnosticadas com diabetes têm diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é mais comum em pessoas nativas americanas, negras, hispânicas, asiáticas americanas e nativas das ilhas do Pacífico.