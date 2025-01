O que causa a deficiência do hormônio do crescimento?

O hormônio do crescimento é um mensageiro químico feito na hipófise no seu cérebro. Ele sinaliza a todos os tecidos do seu corpo para crescerem e se desenvolverem. A maior parte do tempo, os médicos não sabem por que uma criança não tem hormônio do crescimento suficiente. Mas, às vezes, isso é causado por outro problema de saúde como: