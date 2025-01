Quais são os sintomas de uma infecção do ouvido?

A infecção faz com que ocorra um acúmulo de líquido no ouvido médio. Esse líquido faz com que o tímpano fique saliente e dolorido. Se o tímpano ficar excessivamente saliente, ele pode estourar (rompimento). Os sintomas incluem:

Dor no ouvido; bebês que ainda não sabem falar podem ficar puxando a própria orelha ou chorar

Febre

Mau humor e dificuldade em dormir

Dificuldade em ouvir

Às vezes, líquido ou sangue escorre da orelha da criança se houver rompimento do tímpano

Em casos raros, as infecções do ouvido podem causar complicações graves se houver a disseminação das bactérias a áreas próximas do ouvido como, por exemplo: