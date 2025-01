É possível que o médico da criança receite um medicamento para tratar as infecções ou alergias que estejam causando irritação das amígdalas ou adenoides.

É possível que o médico recomende a remoção das amígdalas e adenoides se a criança tiver:

Apneia do sono

Muita dificuldade em conversar e respirar

Episódios frequentes de infecção da garganta

É possível que o médico recomende a remoção apenas das adenoides se a criança tiver:

Episódios frequentes de infecção do ouvido e acúmulo de líquido por trás do tímpano que não drena

Congestão nasal que causa dificuldade em respirar e conversar

Muitas infecções dos seios nasais

Normalmente, a criança pode voltar para casa no mesmo dia da cirurgia. Se apenas as adenoides forem removidas, a criança geralmente se sente melhor no prazo de dois a três dias. Se as amígdalas também foram removidas, a recuperação deve levar cerca de 2 semanas.