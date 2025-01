Uma hérnia é um orifício ou ponto fraco nos músculos. Às vezes, um dos órgãos abdominais, geralmente um segmento do intestino, se projeta através desse local.

O umbigo é a cicatriz umbilical. Alguns bebês nascem com uma pequena abertura nos músculos abdominais perto do umbigo. Uma hérnia umbilical é quando parte do intestino da criança se projeta por esta abertura.