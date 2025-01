O piloro é o músculo que fecha o estômago na região em que ele se une ao intestino e mantém os alimentos no estômago. Assim, a estenose pilórica é quando ocorre um espessamento do músculo pilórico que impede de modo total ou parcial a passagem do alimento entre o estômago e o intestino do bebê.

O bebê que tem estenose pilórica come bem, porém vomita violentamente logo depois de comer

A estenose pilórica costuma ocorrer quando o bebê tem um a dois meses de idade

O bebê pode ter desidratação (insuficiência de líquido no organismo) e não receber uma quantidade suficiente de nutrientes

O médico realiza uma ultrassonografia para descobrir se o bebê tem estenose pilórica

É realizada uma cirurgia na qual o médico corta e afrouxa o músculo espessado

O risco de ter estenose pilórica é maior em: