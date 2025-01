Para ter certeza de que o bebê está recebendo a quantidade certa de nutrição, sempre misture a fórmula láctea de acordo com as instruções

Existem serviços sociais comunitários, como o programa para mulheres, bebês e crianças (Women, Infant, and Children – WIC) nos EUA, que prestam assistência financeira para a compra de alimentos e fórmula láctea e ensinam a melhor maneira de misturar a fórmula láctea e alimentar o bebê

Se o peso do bebê estiver significativamente abaixo do normal, é possível que ele seja internado no hospital para receber assistência médica para garantir que ganhe peso