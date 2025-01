Gritar com a criança ou puni-la não ajuda. Os médicos tratam a criança com:

Aconselhamento sobre as maneiras de melhorar o comportamento (terapia comportamental)

Medicamento

Os médicos e psicólogos podem sugerir coisas para lhe ajudar e à criança a lidar com o TDAH. Coisas que costumam ajudar incluem:

Ter uma rotina estabelecida em casa e na escola

Oferecer pequenas recompensas pelo bom comportamento

Ser muito consistente em relação ao comportamento esperado

Trabalhar com professores para ter tarefas e lições mais curtas na escola

Uma criança com TDAH pode precisar de ajuda especial na escola. A lei federal sobre educação para indivíduos com deficiências (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) nos Estados Unidos exige que as escolas públicas ofereçam educação gratuita e adequada a crianças com TDAH.

Medicamentos para TDAH são medicamentos como Ritalin® e medicamentos semelhantes que, na verdade, estimulam o cérebro. Você pode achar que a criança já está estimulada demais. No entanto, esses medicamentos estimulam as partes do cérebro que ajudam a criança a prestar atenção.

Medicamentos estimulantes podem ter efeitos colaterais como:

Não conseguir dormir

Perda de apetite (crianças podem comer tão pouco que param de crescer adequadamente)

Frequência cardíaca elevada e hipertensão arterial

Para diminuir os efeitos colaterais, o médico pode sugerir que o medicamento não seja tomado nos finais de semana e nas férias escolares.