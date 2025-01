Os distúrbios de aprendizagem são tratados por meio de programas educacionais que ajudam a criança com distúrbios de aprendizagem. Por exemplo, a dislexia é tratada com programas que ensinam a criança a identificar palavras prestando atenção aos sons. Esses programas também usam áudio livros, leitores de tela de computador e outras ferramentas.

Algumas crianças com distúrbios de aprendizagem também têm TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade). Medicamentos que os médicos receitam para o TDAH ajudam as crianças a se concentrar, podendo ajudá-las a aprender melhor.

A lei federal sobre educação para indivíduos com deficiências (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) nos Estados Unidos exige que as escolas públicas examinem as crianças para a presença de distúrbios de aprendizagem. Ela também exige que as escolas ofereçam educação gratuita e apropriada para crianças com distúrbios de aprendizagem.