A dislexia é tratada com métodos especiais de ensino. Esses métodos ajudam a criança a aprender a reconhecer palavras.

Os professores usam instruções multissensoriais (ensino que inclui atividades visuais, auditivas, de movimento e toque) para ajudar as crianças a:

Conectar as letras do alfabeto com os sons que eles representam (fonética)

Pronunciar palavras

Entender o que estão lendo

Processar sons, como combinar sons para formar palavras, separar palavras em partes e localizar os sons nas palavras

Crianças mais velhas com dislexia podem receber ajuda de tecnologia, como:

Ouvindo livros áudio

O uso de um leitor de tela de computador que lê o texto na tela em voz alta

Fazer anotações com gravadores digitais

A lei federal sobre educação para indivíduos com deficiências (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA) nos Estados Unidos exige que as escolas públicas ofereçam educação gratuita e adequada a crianças com dislexia. A educação tem de ser fornecida no ambiente menos restritivo e mais inclusivo possível; ou seja, naqueles em que a criança tem todas as oportunidades para interagir com outras crianças sem deficiências e tenha igual acesso aos recursos da comunidade.