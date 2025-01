Deficiência intelectual é um problema no cérebro que resulta em inteligência inferior à normal. Ela pode acontecer durante o desenvolvimento do cérebro do bebê no útero. A deficiência pode ser leve ou mais grave, mas pessoas com deficiência intelectual geralmente precisam de alguma ajuda para realizar as atividades diárias e cuidar de si mesmas.

Crianças com deficiência intelectual podem apresentar diferenças físicas, como características faciais incomuns

A maioria das crianças começa a apresentar sintomas no período pré‑escolar. Em geral, elas demoram mais para falar e usar sentenças

O tratamento inclui diferentes tipos de terapia e educação especial

Para diminuir o risco de seu bebê apresentar deficiência intelectual: