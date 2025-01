Autismo é um distúrbio cerebral que afeta como as pessoas interagem e se comunicam com outras pessoas.

Pessoas com autismo têm dificuldade em conversar e relacionar-se com outras pessoas. Elas também apresentam comportamentos incomuns. A palavra autismo se refere a toda uma amplitude (espectro) de problemas relacionados. Assim, os médicos chamam esses de transtornos do espectro autista.