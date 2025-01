Agir de forma egoísta, não parecer se importar com os sentimentos dos outros, pode praticar bullying, danificar propriedade, mentir ou furtar sem sentimento de culpa

Muitas vezes, eles têm pais com problemas de saúde mental, como abuso de substâncias, TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), esquizofrenia ou transtorno de personalidade antissocial