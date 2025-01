Ansiedade é estar preocupado, assustando ou nervoso. Algum nível de ansiedade é comum e normal em todas as idades. Por exemplo, muitas crianças pequenas têm medo do escuro. As crianças mais velhas costumam ficar ansiosas quando elas precisam fazer uma prova.

No entanto, a ansiedade pode ser um distúrbio se:

A criança fica ansiosa uma grande quantidade de tempo, mesmo quando não está tendo problemas

Aquilo que a tornam ansiosas não é nada de ruim

Sua ansiedade atrapalha sua vida diária e causa problemas em casa ou na escola

Crianças podem apresentar muitos dos mesmos transtornos de ansiedade observados em adultos. Estes incluem ansiedade generalizada, ataques de pânico, transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) e medos específicos (fobias).

Outros transtornos de ansiedade ocorrem principalmente em crianças ou são diferentes em crianças. Estes incluem transtorno de ansiedade da separação e transtorno da ansiedade social (medo de serem julgadas).

Em geral, nos transtornos de ansiedade: