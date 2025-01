O coração tem quatro câmaras. Os átrios são as duas câmaras superiores do coração: o átrio direito e o átrio esquerdo. Os ventrículos são as duas câmaras inferiores do coração: o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. As câmaras cardíacas trabalham juntas para bombear o sangue pelo corpo.

As duas câmaras à direita bombeiam o sangue que retorna do corpo para os pulmões

As duas câmaras à esquerda bombeiam o sangue que retorna dos pulmões para o corpo

O sangue passa para os pulmões para receber oxigênio e eliminar dióxido de carbono.

A aorta é a principal artéria a transportar sangue com oxigênio do lado esquerdo do coração para o resto do corpo.

O que é tetralogia de Fallot? Tetralogia de Fallot é uma série de quatro problemas cardíacos específicos que ocorrem juntos. Bebês com tetralogia de Fallot nascem com esses quatro defeitos cardíacos: O trajeto seguido pelo sangue saindo do lado direito do coração para os pulmões é anormalmente estreito

Existe um orifício na parede entre as câmaras inferiores do coração (defeito do septo ventricular)

A aorta está fora do lugar

O lado de uma das câmaras cardíacas é mais espesso do que o normal Uma aorta deslocada recebe sangue dos ventrículos direito e esquerdo, em vez de receber apenas do ventrículo esquerdo, permitindo o fluxo de sangue não transportando oxigênio para o corpo. O corpo precisa de oxigênio no sangue, de modo que ele não recebe oxigênio suficiente se a aorta estiver deslocada. Tetralogia de Fallot: Quatro defeitos

O que causa a tetralogia de Fallot? Os bebês nascem com tetralogia de Fallot. Os médicos não sabem ao certo o que causa.

Quais são os sintomas da tetralogia de Fallot? O principal sintoma da tetralogia de Fallot é: Pele azulada (cianose) porque o bebê não tem oxigênio suficiente no sangue Algumas crianças têm crises potencialmente fatais nas quais seu nível de oxigênio fica, subitamente, muito baixo. Estas crises são chamadas de episódios hipóxicos ou hipercianóticos e podem ser desencadeadas pelo choro, ao defecar, brincar ou coisas que fazem o coração acelerar. Eles são mais comuns em torno de dois a quatro meses de idade, mas podem acontecer em crianças com menos de dois anos. Os sintomas dessas crises incluem: Falta de ar grave

Fraqueza

Perda de consciência Às vezes, as crianças morrem durante uma crise.

Como os médicos sabem se meu filho(a) tem tetralogia de Fallot? Os médicos suspeitam de tetralogia de Fallot se ouvirem um certo tipo de sopro cardíaco (um som incomum feito por fluxo sanguíneo anormal). Os médicos confirmam o diagnóstico por: Ecocardiografia (ultrassom do coração)

Às vezes, TC (tomografia computadorizada) ou RM (ressonância magnética)

ECG (eletrocardiograma – um exame indolor que mede as correntes elétricas do coração e as registra em um papel)

Raios X do tórax