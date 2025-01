A aorta leva o sangue do coração para o resto do corpo. A artéria pulmonar transporta o sangue do coração para os pulmões.

Antes do nascimento e por alguns dias após o nascimento, a artéria pulmonar e a aorta são ligadas por um curto vaso sanguíneo chamado duto arterioso.

Como um feto não respira, muito pouco sangue precisa ir para seus pulmões

O feto tem um duto arterioso para poder desviar sangue dos pulmões

Após o nascimento, o duto precisa se fechar rapidamente para que o sangue possa fluir normalmente, primeiro através dos pulmões e, em seguida, para o corpo.

O que é duto arterioso patente (DAP)? No duto arterioso patente (DAP), o duto arterioso não se fechou. Bebês prematuros são mais propensos a ter um DAP

Muitas vezes, não há quaisquer sintomas, mas um médico auscultando com um estetoscópio pode ouvir um sopro cardíaco (um som incomum entre batimentos cardíacos)

O médico trata o DAP com medicamentos e, às vezes, com cirurgia

Bebês com DAP correm um risco acima do habitual de contrair uma infecção cardíaca Duto arterioso patente: O duto não fecha

O que causa o DAP? Os médicos não sabem ao certo porque o duto arterioso não se fecha como deveria em alguns bebês. O DAP é muito mais comum em bebês prematuros.

Quais são os sintomas do DAP? Se o DAP for pequeno, é possível que o bebê não tenha nenhum sintoma. Se o DAP for maior, o bebê pode apresentar: Respiração acelerada

Dificuldade em respirar

Pressão arterial baixa

Dificuldade para se alimentar

Crescimento lento ou deficiente

Como os médicos sabem se meu bebê tem DAP? Os médicos suspeitam de DAP se ouvirem um tipo específico de sopro cardíaco. Os médicos confirmam o diagnóstico por: Ecocardiografia (ultrassom do coração) Os médicos também farão: ECG (eletrocardiograma – um exame indolor que mede as correntes elétricas do coração e as registra em um papel)

Raios X do tórax