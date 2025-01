Um septo é uma parede entre duas câmaras.

Os defeitos dos septos atrial e ventricular são orifícios nas paredes que separam os lados esquerdo e direito do coração.

Bebês que apresentam esses orifícios nasceram com eles

Os orifícios deixam algum sangue fluir no sentido errado pelo coração

Quanto maior o orifício, mais sangue flui no sentido errado

Defeitos do septo atrial (DSA) são orifícios entre as câmaras superiores do coração (átrios).

Defeitos do septo ventricular (DSV) são orifícios entre as câmaras inferiores do coração (ventrículos).

DSA e DSV estão entre os defeitos cardíacos congênitos mais comuns

Às vezes, esses defeitos não causam nenhum sintoma, mas um orifício grande pode ser um problema sério

Os médicos diagnosticam DSA e DSV com uma ecocardiografia (ultrassom do coração)

Às vezes, DSA e DSV pequenos se fecham espontaneamente; e, se isso acontecer, geralmente acontece até os três anos de idade da criança

Para corrigir esses defeitos, os médicos podem fazer uma cirurgia

Às vezes, crianças com um DSA ou DSV também têm outros defeitos cardíacos.