A aorta é o principal vaso sanguíneo a transportar sangue do coração para o resto do corpo. A coarctação da aorta é um defeito congênito no qual parte da aorta do bebê é mais estreita do que deveria ser.

Uma aorta estreita bloqueia o fluxo de sangue para a parte inferior do corpo, incluindo os rins, intestino, fígado e pernas

O coração trabalha mais para bombear sangue para além da parte estreitada da aorta

O excesso de trabalho do coração aumenta a pressão arterial na aorta e seus ramos

A pressão arterial elevada aumenta o risco de AVC e pode acabar sobrecarregando o coração, causando insuficiência cardíaca

Muitas vezes, crianças com coarctação da aorta também apresentam defeitos do coração.