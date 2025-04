Para tratar uma malformação anorretal, os médicos geralmente fazem:

Cirurgia para remover ou abrir a pele que está bloqueando o ânus

Às vezes, em casos graves, inicialmente, os médicos fazem uma colostomia temporária. Os médicos fazem um orifício no intestino grosso e conectam esse orifício a um orifício na barriga. As fezes do bebê saem do orifício para uma bolsa até que ele ou ela tenha crescido o suficiente para fazer outra cirurgia para corrigir a malformação anorretal e fechar a colostomia.