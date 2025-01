O intestino grosso é revestido com músculos que se contraem para mover as fezes pelo intestino. A doença de Hirschsprung é um defeito congênito, no qual parte do intestino grosso não tem os nervos que enviam sinais para a contração dos músculos.

As fezes se acumulam no intestino e causam uma obstrução

Uma criança com doença de Hirschsprung pode vomitar, se recusar a comer e ter um abdômen inchado

Os médicos fazem cirurgia para remover a parte do intestino que não tem os nervos

Se não for tratada, a doença de Hirschsprung pode causar uma infecção fatal dos intestinos chamada enterocolite