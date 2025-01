A AIJ é uma doença autoimune. O sistema imunológico é parte do sistema de defesa do seu corpo, que ajuda a lhe proteger de doenças e infecções. Em uma doença autoimune, seu sistema imunológico ataca partes do seu corpo por engano. Na AIJ, o sistema imunológico ataca suas articulações e, às vezes, outras partes do corpo da criança. Os médicos não sabem exatamente o que faz com que o sistema imunológico da criança ataque suas articulações.