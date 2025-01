Os genes são os códigos químicos que controlam todos os aspectos de funcionamento do corpo, como ele é feito e qual sua aparência. As pessoas têm mais de 20.000 genes diferentes. Todas as células do corpo têm uma cópia de cada um dos genes.

As células são unidades minúsculas que formam o corpo. Cada um dos órgãos é formado por diferentes tipos de células. Por exemplo, a pessoa tem células nervosas no cérebro, células hepáticas no fígado e células no estômago que produzem o ácido gástrico. A maneira pela qual cada célula cresce e funciona é controlada pelos genes.

Algumas coisas no corpo são controladas por apenas um gene. Porém, a maioria das coisas, por exemplo, o peso e a altura, são controlados pelo trabalho conjunto de vários genes.