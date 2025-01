A tricomoníase é uma infecção na vagina. A vagina conecta o útero (o local onde o bebê se desenvolve durante a gestação) até o exterior do corpo. Às vezes, ela é chamada de canal vaginal. A vulva é a área entre as pernas no exterior do corpo. Muitas pessoas erroneamente chamam a vulva de vagina.

A causa mais comum é manter relações sexuais com um parceiro infectado

A infecção pode permanecer no organismo por muitas semanas ou meses antes de os sintomas aparecerem

Quando os sintomas aparecem, a mulher pode ter secreção vaginal (corrimento espesso que sai da vagina) abundante, de cor esverdeada ou amarelada e aspecto espumoso ou com odor de peixe; se isso ocorrer, a mulher deve consultar o médico

Se for deixada sem tratamento, a tricomoníase pode causar problemas graves, sobretudo se a mulher tiver essa infecção enquanto estiver grávida

Para ajudar a prevenir essa infecção, a mulher não deve ter relações sexuais ou deve usar um preservativo