Sim. A infecção na DIP pode se disseminar no interior do ventre e ao redor do fígado. Às vezes, uma bolsa de pus (abscesso) se forma nas trompas de Falópio.

A DIP pode causar a formação de tecido cicatricial nas trompas de Falópio. Esse tecido cicatricial pode impedir que a mulher engravide. Se houver formação de tecido cicatricial dentro do ventre (adesões), o intestino pode ficar preso no tecido cicatricial e sofrer uma torção que faz com que ele fique bloqueado (obstrução intestinal).

Além disso, se a mulher tiver DIP e engravidar, ela tem mais propensão de ter uma gravidez ectópica. Na gravidez ectópica, o bebê se desenvolve fora do útero. Se o bebê estiver se desenvolvendo dentro de uma das trompas de Falópio em vez de no útero, após algumas semanas de crescimento, o bebê causa uma ruptura da trompa. O bebê morre, e é possível que haja um sangramento tão intenso na trompa, que a mulher pode morrer também.