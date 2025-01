Há dois tipos de aborto:

Cirúrgico

Médico

No aborto cirúrgico, o feto é removido do útero através da vagina. Geralmente, o médico insere um dispositivo de sucção através do colo do útero (a abertura do útero). Um aborto cirúrgico costuma ser chamado de dilatação e evacuação (D e E) ou dilatação e curetagem (D e C) com sucção.

No caso do aborto médico, o médico fornece uma medicação que causa a contração do útero e empurra o feto para fora.