Entender a menopausa pode ajudar a mulher a lidar com os sintomas. Conversar com outras mulheres que já tenham passado pela menopausa ou com o médico também pode ajudar a decidir qual é o tratamento para a mulher.

Uma vez que os sintomas são causados por uma diminuição na concentração de hormônios, tomar hormônios (terapia de reposição hormonal) é a maneira mais eficaz de aliviar os sintomas. Contudo, a reposição hormonal tem riscos; por isso, os médicos geralmente tentam outras coisas antes.

Os tratamentos para ondas de calor podem incluir:

Vestir-se em camadas que podem ser removidas

Usar roupas arejadas ou que absorvem a umidade, como roupas de algodão ou esportivas

Evitar ambientes abafados e luzes fortes

Alguns medicamentos que não são hormônios

Os tratamentos para incontinência podem incluir:

Exercícios que ajudam a fortalecer a musculatura que controla a micção

Os tratamentos para secura vaginal podem incluir:

Lubrificante ou hidratante vaginal

Continuar a praticar relações sexuais; isso aumenta o fluxo de sangue em direção à vagina

Algumas mulheres utilizam ervas medicinais e outros suplementos para aliviar os sintomas. Há vários tipos de suplementos. A maioria não funciona bem e nenhum deles foi examinado quanto à segurança da mesma maneira que os medicamentos com receita são. Além disso, algumas ervas e suplementos podem interferir com outros medicamentos. Se a mulher estiver pensando em tomar esses suplementos, ela deve conversar com o médico.