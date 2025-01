Idade (mulheres com 15 anos de idade ou menos e mulheres com 35 anos de idade ou mais têm risco mais elevado)

Ter problemas com a própria gravidez, por exemplo quando a placenta se desenvolve no local errado ou se descola de maneira prematura; a placenta é um órgão redondo e plano dentro do útero que conecta o bebê à mãe através do cordão umbilical