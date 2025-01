Pressão arterial alta (hipertensão) é quando a pressão no sangue arterial está excessivamente elevada. As artérias são os vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para o resto do corpo. Ter pressão arterial excessivamente alta causa estresse ao coração e danos aos vasos sanguíneos e a outros órgãos. A hipertensão arterial que não é tratada pode causar problemas cardíacos, problemas renais ou acidente vascular cerebral.

O que é a hipertensão arterial durante a gravidez? Normalmente, a pressão arterial da mulher é mais baixa durante a gravidez. Se a pressão arterial estiver alta, mesmo que seja só um pouco, isso pode ser um sinal de que a mãe e o bebê estão com problemas. Há três tipos de hipertensão arterial que ocorrem durante a gravidez: Hipertensão arterial crônica: a mulher já tinha hipertensão arterial antes de engravidar

Hipertensão arterial gestacional: hipertensão arterial que tem início após a 20ª semana de gravidez e normalmente desaparece algumas semanas após o bebê ter nascido

Pré-eclâmpsia: hipertensão arterial que ocorre no final da gravidez, acompanhada de uma quantidade anormal de proteína na urina

Quais são os sintomas da hipertensão arterial durante a gravidez? A hipertensão arterial geralmente não provoca sintomas. Não é possível saber se a pressão arterial está elevada apenas com base nos sintomas. Contudo, se a mulher tiver pré-eclâmpsia, ela pode ter: Cefaleias

Inchaço das mãos e dos pés

De que maneira a hipertensão arterial não tratada pode afetar a mãe e o bebê? A hipertensão arterial durante a gravidez pode causar problemas graves tanto para a mãe como para o bebê. Os problemas para a mãe incluem: Acidente vascular cerebral

Insuficiência renal ou cardíaca

Pré-eclâmpsia e eclâmpsia Os problemas para o bebê incluem: Ser muito pequeno

Ruptura prematura da placenta (quando ocorre o descolamento prematuro da placenta do útero)

Morte antes do nascimento (natimorto) A pré-eclâmpsia pode dar origem à eclâmpsia. A eclâmpsia provoca convulsões na mulher (quando o corpo se movimenta e se contrai involuntariamente) e, às vezes, problemas de sangue e de fígado. Esses problemas podem ser fatais à mulher e ao bebê.

De que maneira o médico consegue saber que a mulher tem hipertensão arterial durante a gravidez? O médico mede a pressão arterial (com um esfigmomanômetro) da mulher em todas as consultas médicas. Além disso, o médico faz um exame de urina para detectar a presença de proteína e ver se a mulher tem pré-eclâmpsia.