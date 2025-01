A data prevista do parto é a data estimada de nascimento do bebê. Existem duas formas de calcular a data prevista do parto:

A partir da data da última menstruação

Por meio de uma ultrassonografia

A data prevista do parto é 40 semanas após o primeiro dia da última menstruação. Na verdade, a mulher nem está grávida durante a primeira semana, porque as 40 semanas são contadas a partir da data em que ela teve a última menstruação e não quando o espermatozoide se uniu ou fecundou o óvulo. Geralmente, a gravidez tem início no final da segunda semana ou no início da terceira semana, dependendo da época em que a ovulação ocorre.

É difícil somar 40 semanas a uma data; assim, em vez disso, a mulher deve:

Determinar qual o primeiro dia da última menstruação; por exemplo, 07 de abril

Retroceder três meses, ou seja, 07 de janeiro

Avançar sete dias, ou seja, 14 de janeiro

Avançar um ano; assim, a data prevista é 14 de janeiro do ano seguinte

Uma ultrassonografia consegue dizer quão avançada está a gestação. Os médicos utilizam a ultrassonografia para medir o tamanho e outras características do feto. Essas informações indicam quantas semanas o feto tem de vida. Isso permite que o médico calcule a data prevista do parto.

Raramente os bebês nascem exatamente na data prevista, mas geralmente, eles nascem em uma data próxima. É normal que o bebê nasça em qualquer momento entre três semanas antes da data prevista até duas semanas depois da data prevista do parto. Os bebês que nascem mais de três semanas antes da data prevista do parto são prematuros.