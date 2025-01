O ovo se prende ao revestimento do útero e começa a se desenvolver, formando duas coisas separadas:

Um embrião

A placenta

O embrião é a parte do ovo que acaba se tornando em um bebê. Ele é considerado um feto depois de aproximadamente dez semanas.

A placenta se desenvolve a partir do ovo, mas não se torna parte do bebê. Ela é um órgão que fornece nutrição ao embrião em desenvolvimento. Um dos lados da placenta fica preso no interior do útero.

Depois de algumas semanas, o cordão umbilical cresce a partir do outro lado da placenta. O cordão conecta o embrião à placenta. O sangue do embrião se move entre o cordão e a placenta. Quando chega à placenta, o sangue do embrião recebe oxigênio e nutrientes do sangue da mãe. Em seguida, o sangue rico em oxigênio e nutrientes se move através do cordão e chega ao bebê. Logo depois que o bebê nasce, a placenta se solta e sai do útero. Esse processo é denominado expulsão da placenta.

O saco amniótico se desenvolve e fica ao redor do embrião. Ele fica repleto de líquido dentro do qual o embrião flutua e se desenvolve. Esse líquido ajuda a proteger o embrião contra lesões.

Marcos de desenvolvimento do feto:

5.ª semana: o coração começa a bater e a maioria dos outros órgãos começa a se desenvolver, seguidos pelo cérebro e pela medula espinhal

10.ª semana: o embrião é considerado um feto

12.ª semana: a maioria dos órgãos está formada

14.ª semana: o médico consegue dizer qual é o sexo do feto

16.ª à 20.ª semana: é possível que a mulher sinta movimento

24.ª semana: o feto tem chance de sobreviver fora do útero

Os pulmões do feto continuam a se desenvolver até praticamente o momento do parto. O cérebro continua a se desenvolver durante toda a gravidez e durante o primeiro ano depois do nascimento.