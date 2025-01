O endométrio é o tecido que reveste a parte interna do útero. Esse tecido cresce todos os meses durante o ciclo menstrual, porque está se preparando para receber um bebê. Se a gravidez não ocorrer, esse endométrio é expelido pelo organismo da mulher. Quando isso ocorre, há sangramento. Esse sangramento é a menstruação. O endométrio começa a crescer novamente depois que a menstruação acaba.

Endometriose é um quadro clínico causado quando o tecido endometrial cresce fora do útero, geralmente em áreas dentro do ventre. Esse tecido costuma crescer ao redor dos ovários, útero e trompas de Falópio. As trompas de Falópio transportam o óvulo dos ovários ao útero. A endometriose pode ocorrer em apenas um local ou em vários locais.

Todo o tecido endometrial que está no local errado age da mesma maneira que o tecido endometrial de dentro do útero. Ou seja, ele cresce e sangra todos os meses com a menstruação. Esse sangramento pode causar dores. Às vezes, o sangramento provoca o crescimento de tecido cicatricial. Às vezes, o tecido cicatricial bloqueia as trompas de Falópio, o que pode causar dificuldades em engravidar.

A endometriose pode causar dores, geralmente antes e depois da menstruação e durante as relações sexuais

Ela pode causar dificuldades em engravidar

O médico diagnostica a endometriose por meio de um exame em que ele usa um tubo de visualização fino inserido perto do umbigo

O médico trata a endometriose com medicamentos ou, às vezes, cirurgia