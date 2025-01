O câncer ocorre quando há um crescimento anômalo das células. As células cancerosas não têm a mesma aparência nem funcionam da mesma maneira que as células normais e continuam a se multiplicar sem controle. As células cancerosas podem invadir e destruir o tecido saudável adjacente. Às vezes, as células cancerosas se deslocam até partes distantes do corpo e se desenvolvem naquele local. O câncer que se deslocou até outra parte do corpo é denominado câncer metastático. O câncer pode se desenvolver a partir de qualquer tecido do corpo.

O que é o câncer de mama? O câncer de mama ocorre quando as células na mama se tornam cancerosas. O câncer de mama costuma ocorrer nas glândulas que produzem o leite materno nos dutos de leite (tubos que levam o leite das glândulas produtoras de leite para os mamilos). O câncer de mama mata mais mulheres do que qualquer outro tipo de câncer, com exceção do câncer de pulmão

Homens também podem ter câncer de mama

Saber qual é a aparência normal das mamas e como elas normalmente são sentidas ao toque pode ajudar a pessoa a descobrir o câncer de mama precocemente; a pessoa deve conversar com o médico se uma das mamas tiver uma aparência ou der uma sensação diferente

Se a mãe, irmã ou filha da pessoa tiver câncer de mama, ela estará mais propensa a tê-lo; a pessoa deve conversar com o médico para ver quando deve realizar os exames preventivos

A mamografia, uma radiografia das mamas, é um exame preventivo comum que é realizado para detectar a presença de câncer de mama em mulheres com mais de 40 anos de idade ou que estão mais propensas a ter câncer de mama

O tratamento geralmente envolve cirurgia e costuma incluir radioterapia, quimioterapia ou medicação de bloqueio hormonal

O que causa o câncer de mama? Os médicos não sabem exatamente por que algumas mulheres têm câncer de mama. Contudo, existem vários fatores de risco. A pessoa terá uma chance maior de ter câncer de mama se ela: Tiver o gene BRCA1 ou BRCA2 , que causa o câncer de mama

Tiver mais de 50 anos de idade

Já teve câncer de mama antes

A mãe, irmã ou filha da pessoa tiveram câncer de mama Mesmo as mulheres sem esses fatores de risco também podem ter câncer de mama.

Quais são os sintomas do câncer de mama? O primeiro sintoma é geralmente: Um nódulo indolor na mama Se o câncer cresceu: O nódulo está maior e pode dar uma sensação de que é duro e está preso no lugar

A pele sobre o nódulo também pode estar quente, vermelha e inchada

A pele sobre o nódulo pode ter um aspecto esburacado ou enrugado, parecendo a casca de uma laranja Se o câncer de mama tiver se disseminado para outras partes do corpo, o primeiro indício talvez seja um problema naquela parte do corpo, como dificuldade em respirar ou ossos fracos ou doloridos.

Como o médico sabe que a pessoa está com câncer de mama? Se a pessoa não tiver sintomas Uma vez que o câncer de mama ocorre com frequência, o médico faz exames para detectar o câncer de mama em mulheres que não têm nenhum sintoma. Eles são chamados exames preventivos. Todas as mulheres devem fazer exames preventivos para o câncer de mama. Os médicos começam a fazer os exames preventivos quando a mulher chega aos 40 ou 50 anos de idade, na sua maioria. Os exames preventivos são feitos a cada um ou dois anos até aproximadamente 75 anos de idade. Os exames preventivos para o câncer de mama incluem: Mamografia

Exames da mama

Às vezes, RM (ressonância magnética) se o risco for muito alto Uma mamografia é uma radiografia especial das mamas. O médico a utiliza para verificar se existem para manchas anômalas dentro das mamas. A mamografia funciona assim: A pessoa tira a camisa e o sutiã e coloca uma bata com uma abertura na frente

O técnico coloca a mama sobre uma placa de radiografia

Uma cobertura de plástico pressiona a mama, o que faz com que ela fique tão achatada quanto possível

O técnico tira radiografias da parte superior da mama

É possível que o técnico gire a placa de radiografia e a cobertura de plástico para tirar uma radiografia da lateral da mama A mamografia é uma das melhores maneiras para detectar precocemente o câncer de mama. Porém, nem todas as manchas que são encontradas representam câncer de mama. A pessoa precisa fazer outros exames para determinar se uma mancha anômala é de fato câncer de mama. A pessoa deve conversar com o médico sobre quando deve começar a fazer as mamografias tomando por base sua idade e estado de saúde. O exame de mama faz parte do exame físico normal. Durante um exame de mama, o médico apalpa cada uma das mamas para tentar encontrar nódulos. Ele também verifica se existem linfonodos aumentados nas axilas e acima da clavícula. Um exame de RM pode ser realizado se a pessoa tiver um risco elevado de ter câncer de mama. Um RM é um exame que utiliza um forte campo magnético para criar uma imagem detalhada do interior do corpo. Mamografia: Exames preventivos para o câncer de mama Se a pessoa tiver sintomas Se a pessoa tiver um nódulo na mama ou outros sintomas de câncer de mama, o médico faz exames para verificar se ela está com câncer de mama: Ultrassonografia (um exame que utiliza ondas sonoras para criar uma imagem em movimento do interior da mama)

Mamografia (caso a pessoa ainda não tenha feito uma) Dependendo dos sintomas e do resultado desses exames, é possível que o médico: Insira uma agulha no nódulo e colha líquido ou uma amostra de tecido

Faça uma incisão na pele para remover parte do nódulo e examiná-lo sob o microscópio (biópsia) Depois que o câncer de mama foi diagnosticado Se a biópsia detectar a presença de células cancerosas, o médico faz exames para ver se o câncer responde ou não a tratamento hormonal. Por exemplo, o médico examina o câncer quanto a presença de receptores de estrogênio, progesterona e HER2. O médico também faz exames para ver se houve disseminação do câncer. Os exames geralmente incluem: Exames de sangue

Radiografia do tórax

Às vezes, um exame de densitometria óssea ou uma TC (tomografia computadorizada) do abdômen Estádios do câncer de mama O estádio descreve o grau de progressão do câncer. Os estádios são numerados de 0 a 4 e recebem uma letra de A a C. Quanto menor o número e a letra do câncer, maior a probabilidade de a pessoa sobreviver. Para determinar o estádio, o médico leva em consideração o seguinte: As dimensões do câncer

Se ele se disseminou ou não para áreas próximas, como para linfonodos na axila

Se o câncer tiver se disseminado para partes distantes do corpo, como os pulmões ou ossos