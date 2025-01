O que causa as infecções da mama pós-parto?

Uma infecção de mama ocorre quando as bactérias entram nos dutos de leite e causam infecção na mama. Há um risco maior de isso ocorrer se a pele dos mamilos estiver rachada. As rachaduras de pele podem ocorrer se o bebê não for mantido na posição correta durante a amamentação.