O médico trata a depressão pós-parto com:

Medicamentos antidepressivos

Psicoterapia

Se a depressão for muito grave e a mulher tiver psicose pós-parto, é possível que ela precise receber tratamento no hospital. Muitas vezes, o bebê pode ficar com a mulher. O médico trata a psicose pós-parto com medicamentos antipsicóticos e antidepressivos.

Se a mulher estiver amamentando, o médico receita medicamentos que são seguros para o bebê.