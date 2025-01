Um líquido transparente jorra ou escorre lentamente pela vagina.

Depois de a ruptura da bolsa d’água ter ocorrido, as contrações do trabalho de parto geralmente começam após um prazo de 12 a 48 horas se a mulher estiver com mais de 34 semanas de gestação. Se a gravidez tiver menos de 34 semanas, pode demorar quatro dias ou mais até que as contrações comecem.