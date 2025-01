O cordão umbilical é um tubo cheio de vasos sanguíneos que conecta a mãe ao bebê durante a gestação. O cordão sai do umbigo do bebê. O cordão umbilical transporta sangue com nutrientes e oxigênio da placenta ao bebê. Durante o parto, o bebê costuma sair primeiro, seguido do cordão umbilical.

O prolapso do cordão umbilical é quando o cordão umbilical sai antes do bebê durante o parto. Quando isso ocorre, o cordão umbilical pode ficar esmagado entre o bebê e os ossos pélvicos, o que causa seu bloqueio. Isso interrompe o fluxo do sangue ao bebê, o que pode se tornar rapidamente fatal.