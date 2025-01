O médico suspeita que a gestante está com vasa prévia caso os exames de ultrassom de rotina anteriores tenham mostrado algum problema com a placenta. O ultrassom é um exame que utiliza ondas sonoras para criar imagens em movimento do interior do útero. Um ultrassom de acompanhamento, geralmente realizado com a inserção de um aparelho na vagina, pode confirmar se a mulher tem vasa prévia.